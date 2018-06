Elezioni comunali Treviso 2018 - Seggio n. 38. Dove sono finite le mie preferenze?

TREVISO Domenica 10 giugno 2018, dopo aver chiesto informazioni telefoniche dettagliate all'ufficio elettorale del comune di Treviso, mi sono recato a votare assieme alla moglie nel nostro solito seggio, il n. 38 (scuole medie Mantegna, via Graziano a Santa Maria del Sile). Ho votato per la lista “Treviso Unica TU con Maristella Sindaco”, dando la preferenza a Mourad Ben Ali e Mariana Patriche. Ho votato anche, nell'apposito riquadro, per Manildo sindaco (voto disgiunto). Avendo pubblicamente annunciato [ blog pavancamillo.blogspot ] il mio voto per Ben Ali sono rimasto allibito nel non veder registrate nel sito del Comune né la preferenza al sig. Ben Ali e neppure quella alla signora Mariana Patriche, che sia io sia mia moglie, abbiamo scritto nelle apposite due righe della lista “Treviso Unica”: entrambi infatti risultano aver ricevuto 0 voti nella sezione n. 38 come si evince dall’ultimo e definitivo aggiornamento del sito comunale (venerdì 15.6.2018 ore 09:53). Poiché, come dice il proverbio, “pol sbaliar anca el prete su l’altar”, stamattina mi sono recato all’Ufficio Elettorale di Treviso per mostrare al cortese funzionario che mi aveva istruito telefonicamente nel voto disgiunto il fac simile della mia scheda, ricevendo conferma di aver votato correttamente. Per quale motivo allora i miei due candidati hanno ricevuto 0 voti nella sezione 38?

Camillo Pavan