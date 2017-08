Erba alta e rifiuti in strada: continua il degrado in via Medaglie d'oro

TREVISO Via medaglie d'oro: ognuna di queste foto è stata scattata ad agosto 2015-2016-2017.esattamente ad un anno di distanza l'una dall'altra, quello che salta all'occhio ,e si nota molto bene, è il peggioramento e lo stato di 'abbandono della zona.

Di chi è la colpa? Presidente Zanatta di Contarina SpA dobbiamo pagare di più per avere un servizio migliore come da lei suggerito? Giovanni Manildo Sindaco pensi di fare sentire la tua voce visto che sei il sindaco "di tutti i cittadini"? Cosa si deve fare per farsi ascoltare? Contarina SpA ha l'obbligo contrattuale di tenere puliti i marciapiedi, lo sfalcio dell'erba etc per rendere Treviso più bella, cosa che non sta facendo. I cittadini chiedono all'amministrazione comunale di iniziare a prendere provvedimenti il prima possibile per poter risolvere questa situazione.