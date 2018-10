Età libera: corsi, conferenze e viaggi dedicati ai pensionati

E’ stato presentato a Carità di Villorba da Francesco Soligo ed Eleonora Rosso, rispettivamente assessore al sociale e alla cultura, il calendario degli appuntamenti di Età Libera. Come da tradizione le attività si svolgeranno nell’ambito di tre aree: corsi, conferenze e visite guidate.

Corsi

Il primo appuntamento è previsto il 27 ottobre con lezione pratica e teorica dal titolo: “Oltre l’orto, le piante alimurgiche autunnali”; a seguire il corso in 4 lezioni tra novembre e dicembre (il venerdì dalle 16 alle 17) “Sensorial, Il mimo come energia di comunicazione”; tra gennaio ed aprile, 12 lezioni il mercoledì dalle 9:30 alle 11, dedicate al laboratorio di espressività teatrale; tra febbraio e marzo, 7 lezioni il venerdì dalle 9:30 alle 12:30, con focus il ritratto nella pittura ad olio; tra dicembre 2018 e febbraio 2019, è previsto il corso in 10 lezioni di informatica a livello base mentre quello di livello avanzato (digital storytelling) sarà in 5 lezioni tra marzo ed aprile ed entrambi si terranno sempre il giovedì dalle 14 alle 17; in aprile 2019 è invece previsto il secondo corso di 2 lezioni “Oltre l’Orto” sulle piante alimurgiche primaverili. Due anche i corsi di ballo con 8 lezioni, il giovedì dalle 21 alle 22:30: di gruppo e danze caraibiche - latine.

Conferenze

Le conferenze, saranno ad ingresso libero senza prenotazione e si svolgeranno sempre il lunedì alle 15.30 presso l’aula magna della scuola media Manzoni di Carità in via Galvani 4. Si comincia il 12 novembre con Daniel Buso: "Da Tiziano a Van Dyck - presentazione della mostra di Casa dei Carraresi". A seguire: il 19 novembre Maddalena Antoniazzi con "La moda a Venezia tra il XVI e il XVII secolo e la sua influenza nel territorio trevigiano". Il 26 novembre Giuliano Simionat sarà il protagonista di "Un palco all’opera. Gioacchino Rossini: Il barbiere di Siviglia". Il 3 dicembre Ferdy Hermes Barbon in "Notre-Dame de Paris: la sua storia e il suo simbolismo". Il 10 dicembre Giuliano Simionato parla di costume e società con: “L’albero degli zoccoli”; 17 dicembre spazio a Michele Falaschi con "La bellezza come splendore del vero". Il 7 gennaio Daniele Cunial presenta "Il tempo atmosferico nella tradizione e nei proverbi della nostra gente. Il 14 gennaio, Ombretta Frezza parla del museo Bailo a Treviso; il 21 G. Franco Vivian presenta "I pellegrinaggi nei secoli. 28 gennaio nuovo incontro con Ombretta Frezza per "Emma Ciardi: un’impressionista a Venezia" mentre il 4 febbraio Natalina Botter racconta "Il Palladio nel Trevigiano". Gian Domenico Mazzocato mette in scena un delitto sul Montello ai primi del Novecento, l'11 febbraio; il 18 dello stessi mese Gian Domenico Mazzocato presenta "Robe vece, la passione dei mercatini"; 25 febbraio spazio a Michele Notarangelo con "È nata una stella. I processi fisici che portano alla nascita di una stella". L'11 marzo Lino Zanetti parla di "Vita da galera”; Il 18 marzo Alessandro Li Volsi racconta "La difesa costiera sul litorale veneto nella Prima Guerra Mondiale e combattimenti in laguna.

Visite in programma

Il 12 dicembre mostra “da Tiziano a Van Dyck” (iscrizioni entro il 23 novembre); a febbraio 2019, visita al museo Bailo di Treviso; marzo 2019, visita all’Arsenale e al museo storico navale di Venezia; aprile 2019 sui luoghi della Grande Guerra: basso Piave e laguna di Venezia; a maggio 2019, Il Castello scaligero e il borgo di Soave; a giugno gran finale con trasferta a Verona per Opera all’Arena. Iscrizioni presso lo sportello unico polifunzionale di Villa Giovannina nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13; lunedì e mercoledì dalle 8 alle 18.