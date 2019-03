Ex albergo "All'Angelo", appello dei cittadini: «Il Comune lo riapra»

Passando ogni giorno davanti all’ex-albergo “All’Angelo” di Ponte di Piave desta una profonda tristezza e amarezza constatare che esso continua a rimanere chiuso. All’alba del 30 settembre 2014 divampò un incendio dalla sala da pranzo al piano terra, fortunatamente rimanendo circoscritto e non intaccando i piani superiori.

Dopo la relazione dei vigili del fuoco, che constatarono l'effettiva pericolosità dell'edificio, il sindaco di Ponte di Piave notificò ai gestori e ai proprietari l'ordinanza di sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di agibilità dei locali. Quindi sarebbero stati chiusi non solo il ristorante, ma anche il bar e l’albergo. Da quel giorno l'albergo è sempre rimasto chiuso ma oggi, con uno sforzo dell’amministrazione comunale, esso potrebbe diventare un albergo a due stelle, un ostello per la gioventù o la sede delle associazioni operanti nella zona. Un bel progetto da tenere in considerazione per il nuovo sindaco che verrà eletto alle prossime elezioni comunali.

Fabio Bellese