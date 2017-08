Ferragosto: chi è sparito e chi lavora

San Giuseppe giornata di Ferragosto. Mentre l'Ultimo Miglio è di nuovo, inspiegabilmente, fermo e deserto, sono spariti infatti tutti e sta purtroppo ritornando, mestamente, quello che fu per decenni, un luogo cioè di degrado alla periferia della città, ricettacolo di ogni tipo d'immondizia e covo, complici vecchie case coloniche abbandonate, di sbandati d'ogni sorta, a fianco, in area dogana, si lavora alacremente per l'allestimento dell'Home Festival, montando i palchi per i concerti, la "terrazza vip" e tutto il resto delle strutture di contorno previste. Così l'uno sforerà, come avevo amaramente preventivato, stante tutto il tempo perso da quel 13 aprile, giorno d'apertura in pompa magna del cantiere,, i tempi previsti, 115 giorni per il suo completamento, che scadranno il 30 agosto prossimo, il secondo sarà perfettamente pronto ad aprire le danze, ironia della sorte, proprio lo stesso giorno.

Con l'Ultimo Miglio ancora nel libro dei sogni ci siamo così giocata l'ennesima stagione turistica che prometteva faville, l'ho constatato di persona da quell'osservatorio privilegiato che è il vecchio casello di strada dell'Aeroporto attiguo a casa mia, partenza del tratto finale dell'Ostiglia. Con l'Home, viceversa, attendiamo con ansia, le fiumane straripanti di persone che invaderanno il quartiere e, se pensiamo a quanto successe l'anno scorso, lo metteranno " a ferro e fuoco" nuovamente. I presupposti pare proprio ci siano tutti ad ascoltare le dichiarazioni dell'organizzazione. Felicissimo d'essere smentito ma son certo invece, come per l'Ultimo Miglio, che anche stavolta avrò, amaramente ragione.