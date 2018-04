Festa del donatore dell'Avis di Villorba

VILLORBA Sabato 7 aprile si terrà a Villorba prima, e a Povegliano poi, la "Festa del donatore di sangue" Avis. Un'occasione importante per incentivare chi è già donatore, e a chi non lo è, a recarsi presso i centri di raccolta oppure al centro trasfusionale con lo scopo di aiutare l'ammalato. Nel mese di aprile Avis Villorba ha programmato due giornate presso il distretto sanitario locale di raccolta del sangue, una il 28 aprile per i neo donatori che vogliono iscriversi e fare l'esame di idoneità e l'altra nel medesimo luogo per fare la raccolta a chi è già donatore.