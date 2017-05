Festival Smart Innovation: "Call for Proposals"

Call for Proposals: aspettiamo la tua proposta Originalità Sogno Innovazione Il Festival Smart Innovation è un evento che si terrà a Silea nei giorni 15-16-17 settembre 2017 e vuole essere una manifestazione di collaborazione organizzativa. Per questo vi proponiamo di inviare le vostre proposte e costruire assieme il programma del FSI 2017. In questi 3 giorni i visitatori avranno modo di vedere come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM) permeano la nostra vita quotidiana e fanno parte della nostra società della conoscenza. Il Festival si realizza in tre giorni di celebrazione dell'innovazione attraverso laboratori, workshop, esposizioni, conferenze, sessioni interattive di divulgazione scientifica e tecnologica.

Il Festival si prefigge di presentare la cultura scientifica quale motore di sviluppo per intraprendere scelte informate di studio e di impresa. Avvicinarsi al coding e al mondo del tech divertendosi, attraendo anche l'universo femminile, colmare il gap digitale sono importanti obiettivi della manifestazione. Possono essere proposti anche giochi e spettacoli sulle tematiche del Festival. Qui di seguito proponiamo alcune tracce indicative: I robot La robotica e la riabilitazione Nuove carriere. La quarta rivoluzione industriale. La fabbrica 4.0 Io sono creativa Startup - idee innovative e di successo Co-work and co-create Tecnologie che semplificano la vita di tutti i giorni Domotica App e Internet of Things Produrre scienza e conoscenza applicabili al mercato Le attività saranno gratuite e dovranno coinvolgere il pubblico e appassionarlo alla sperimentazione e alla creazione.