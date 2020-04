Forbes seleziona Current Corporate nella sua Ranking Top 100 dei professionisti

Forbes inserisce Current Corporate nella sua celebre lista dei 100 professionisti top italiani nel campo della consulenza: per la prima volta un’impresa creativa si aggiudica un posto nella lista stilata da una delle riviste di business più autorevoli, punto di riferimento della comunità mondiale degli affari. Un nuovo e importante riconoscimento che premia l’azienda creativa trevigiana per la sua innovazione e per le sue capacità strategiche di guida e orientamento dei clienti (caratteri distintivi che hanno portato Forbes ad individuare nell’unico studio in Europa specializzato in pratiche di Art & Business, una delle migliori società di consulenza italiane). Delle cento imprese selezionate, quattro hanno sede in Veneto - di cui due a Treviso -, tuttavia Current Corporate è l’unica legata al mondo dell’arte e delle industrie creative, che per la prima volta compaiono nella lista. Nel 2017 Current Corporate è stata fondata nel centro cittadino di Treviso. Da allora Chiara Isadora Artico, la CEO, guida un gruppo internazionale di collaboratori con cui sviluppa progetti d’arte per i suoi clienti in tutto il mondo. Museografia e collezioni d’arte corporate, collaborazioni tra artisti e imprenditori, progetti artistici site-specific, esperienze artistiche nei canali di retail sono alcuni dei servizi offerti che dimostrano quanto il mondo del business e dell’arte siano strettamente interconnessi: “l’inserimento nel Ranking di Forbes supporta la nostra visione” dice la 33enne Fondatrice, che riceve la notizia alla vigilia della nascita del suo primogenito “da anni sosteniamo che arte e cultura abbiano un valore strategico per le aziende e per i territori, e che la loro intersezione sia in grado di produrre esternalità positive per tutti: in Italia sono sempre più le realtà aziendali che scelgono di valorizzare il proprio patrimonio e di promuovere la storia e i valori del brand attraverso il forte valore simbolico dell’arte, a beneficio del settore culturale, e degli artisti contemporanei, che possono ottenere in questo modo un sostegno reale”.