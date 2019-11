Avis, a Padernello la sesta edizione del Forum Giovani

Il VI Forum Giovani dell’Avis Provinciale di Treviso si terrà sabato 16 novembre, a partire dalle ore 14 nelle sale parrocchiali di Padernello. Il pomeriggio di lavori si aprirà con gli interventi di Carlo Donadel e Filippo Pozzoli, chiamati a una riflessione sull’evoluzione dell’associazionismo e del volontariato nella Marca, tra sfide presenti e future che l’Avis sta affrontando per continuare a incentivare la donazione attraverso un gruppo di donatori sempre più nutrito e intergenerazionale. Seguiranno due sessioni di lavoro in gruppo coordinate dal giornalista Alessandro Bozzi Valenti e il focus sui temi: corretti stili di vita, l’incontro con il possibile donatore, fidelizzazione e motivazione al dono. Le conclusioni del Forum Giovani saranno affidate a Vanda Pradal, presidente dell’Avis provinciale di Treviso. Per info e adesioni 345 8859168.