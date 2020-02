Frammenti, il nuovo video della band trevigiana sembra una profezia del Coronavirus

"Come in un film horror", citano i Frammenti, gruppo musicale Coneglianese, che domani fará uscire, nonostante il panico da Coronavirus l'ultima canzone in collaborazione con Lee Odia, rapper trevigiano.

In realtà si tratta tutto di una casualità, spiegano i Frammenti, circa un mese fá abbiamo incominciato a girare il video della canzone "Come in un film Horror", che trapelava indizi, come maschere, incubi e distanze. Spiegano: «Non ci saremo mai immaginati che succedesse tutto questo, vogliamo solo tranquillizzare tutti che si tratta di una casualità». Casualità o meno, siamo tutti molto curiosi di ascoltare quali altri messaggi verranno detti nella canzone domani. Non ci resta che augurargli un in bocca al lupo!