Francesco Moser a Ponte di Piave

Può succedere che un venerdì sera arrivi a farti visita Francesco Moser (è più facile se hai un’amica che si chiama Mara Mosole) e ti cambia la serata. Gabriele Tonon ci racconti cosa è successo venerdì scorso? «Ero nelle mia birreria quando vedo arrivare senza nessun preavviso Mara Mosole con Francesco Moser, quasi non ci credevo, ho sempre ammirato Francesco sono stato un suo sostenitore, un’emozione che fa bene al cuore, più di una ripetuta in bici. E’ stata una bella sorpresa, abbiamo cenato assieme, una persona straordinaria, ci ha tenuto compagnia raccontando aneddoti delle sue più grandi imprese». Cosa ne pensa Francesco del tuo museo di bici d’epoca e non solo? «E’ rimasto incantato, ci sono maglie storiche e bici particolari, qualcuna di mio fratello Renzo scomparso a dicembre dello scorso anno, ora voglio organizzare l'inaugurazione per questo “museo”, forse in concomitanza con una pedalata con il campione Francesco Moser, stiamo cercando la data più opportuna, potrebbe essere a metà luglio». Campioni a tutta birra? «Spero passi in fretta questa emergenza per poter organizzare la 4ª edizione di “Campioni a tutta birra” l’idea di una pedalata con Francesco Moser la mattina e terminare in serata con dei video presentati e commentati da Alessandro Brambilla mi entusiasma, penso sia una buona ripartenza per il ciclismo».