Una gara di ciclocross per i Donatori del Sangue e la loro solidarietà

Singolare manifestazione quella organizzata a Ponte di Piave il 5 gennaio che ha visto i Donatori del sangue sfidarsi in una gara di ciclocross. Per un giorno la solidarietà verso il prossimo è stata messa da parte e si è vista una sana competizione tra le 10 categorie in gara. «C’è da fare ancora molto » queste le parole dell’organizzatore Edi Tempestin «ci sono moltissimi ciclisti sani che per pigrizia non vanno a donare, bisogna far capire che donare oltre a far del bene agli altri è un bene per sé stessi». Donare mantiene giovani è lo slogan che non passa mai di moda.