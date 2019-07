Un successo la giornata al mare per i disabili grazie ad "Uniti per il vento Onlus"

Giovedì 4 luglio il Comune di Cimadolmo, con diversi volontari di varie associazioni di volontariato e con la collaborazione dell'associazione Uniti per il vento ONLUS, sono riusciti a dare una giornata all'insegna del mare, della vela e del sano stare insieme a diverse persone con disabilità residenti nel comune. Nutrita infatti la "delegazione" cimadolmese che ha potuto passare una giornata insieme ai volontari nel porto di Jesolo da cui è partita la barca. È stata un'ottima iniziativa assolutamente gratuita per le persone, che grazie all'associazione Uniti per il Vento abbiamo potuto garantire ai nostri concittadini, afferma Francesco Truccolo Assessore ai Servizi Sociali del comune di Cimadolmo, purtroppo per motivi lavorativi non sono riuscito a partecipare ma vi hanno partecipato la nostra assistente sociale e diversi volontari, che colgo l'occasione per ringraziare, in questi anni abbiamo portato avanti come amministrazione un avvicinamento ed una condivisione concreta delle istanze delle persone con disabilità e delle persone che si avvicinano ai Servizi sociali, questa ed altre iniziative vanno in questa direzione di rendere migliore la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Ad esempio fa parte di questa visione dei servizi l'organizzazione del Gran Concerto "Cultura senza Barriere" che da anni questa amministrazione organizza a Cimadolmo con il Maestro Francesco Grollo testimonial del progetto, voce ufficiale tra l'altro delle Frecce Tricolori, progettualita' che mira a rendere fruibili, alle persone con ridotta autonomia e disabilita', I luoghi di affezione e di cultura. Questo concerto si svolgerà il prossimo 3 agosto in piazza Martiri della Libertà a Cimadolmo dalle ore 20, anche quest'anno il comune garantirà il trasporto alle persone con disabilita', è un concerto che unisce temi come l'accessibilità alla cultura, alla musica che diventano un mezzo, un media per temi molto importanti per la vita delle persone. Nella foto un momento della giornata a Jesolo.