Roncade si mobilita per la Giornata mondiale dell'autismo

RONCADE Il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. A Roncade, l’amministrazione comunale pone attenzione e dà sostegno a tutte quelle realtà che sono attive nel campo delle disabilità quali Colibrì, Cielo Blu, il Centro Diurno Le Ginestre e, attraverso le famiglie, a quelle specifiche della sindrome autistica, di Asperger o di altre forme di questo disturbo pervasivo dello sviluppo che sono attive a livello provinciale quali ALA e ANGSA.

Con queste associazioni, con la scuola e assieme alle associazioni genitori sono state programmate iniziative di sensibilizzazione sul tema autismo che si attueranno all’interno degli istituti scolastici, mentre altre sono rivolte a tutta la comunità. Venerdi 6 aprile si terrà una rappresentazione teatrale con recitazione e testi a cura di ragazzi con autismo all’auditorium della scuola secondaria di Roncade (via Vivaldi 30). La rappresentazione teatrale si terrà in due momenti: una alle 10.00 ed una alle 11.00. Parteciperanno anche gli studenti del plesso di Monastier. La rappresentazione è curata dalla associazione ALA. e che nella giornata della camminata sono disponibili, con offerta, dei biscotti preparati nel laboratorio di cucina da ragazzi con autismo. Per sabato 7 aprile, alle ore 14,30, è stata organizzata la “Camminata in blu”. Il ritrovo dei partecipanti e la partenza sono state fissate in piazza del Municipio (via Roma) mentre l’arrivo è previsto alle piscine comunali, dove si terrà un brindisi e saranno disponibili, con offerta, dei biscotti preparati nel laboratorio di cucina da ragazzi con autismo.

Lunedì 9 aprile, letture di storie per le scuole d’infanzia pubbliche e paritarie e visione cartoons “Muppet” per le scuole primarie dell’istituto comprensivo di Roncade Giovedì 12 aprile (ore 20,30) ci sarà la proiezione del film “Temple Grandin” in sala consiliare di Roncade, in via san Rocco. Bambini genitori nonni, tutti sono invitati a partecipare perché, come ricorda Sergio Leonardi, assessore alle Politiche Sociali, “la sindrome autistica in Italia colpisce circa un bambino ogni 100. E, nel Veneto, dai pochi dati disponibili è stato evidenziato un aumento delle diagnosi di disturbi dello spettro dell’autismo e una progressiva diminuzione dell’età in cui viene individuata la patologia”. Oltre a queste opportunità per sensibilizzare ognuno sul tema dell’autismo, Roncade ha promosso un’altra iniziativa. Presso la Fondazione Città di Roncade sono sempre disponibili le Hug-bike (tandem dell’abbraccio) per i genitori che vogliono portare i loro bambini per una passeggiata in sicurezza. Le Hug-bike possono essere utilizzate sia per i bambini con sindrome autistica ma anche per bambini con altre disabilità. Si possono prenotare al n. 0422 707445 – 707505.