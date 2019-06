Giovani volontari alla Nostra Famiglia di Conegliano per un'opportunità di volontariato

Giovani volontari alla Nostra Famiglia di Conegliano. Anche quest'anno si ripropone l'opportunità del volontariato alla Nostra Famiglia di Conegliano. Due sono le settimane nelle quali i giovani volontari guidati da Francesca Villanova (Infermiera alla Nostra Famiglia) passano le giornate a stretto contatto con bambini e ragazzi con difficoltà psicologiche. Il percorso residenziale iniziato Lunedì 17 Giugno ha visto coinvolti 11 ragazzi intorno ai 17 anni che hanno deciso di mettersi gioco. Ogni giornata è scandita in questo modo: Alle 7.30 I giovani fanno la colazione presso la casa dei Padri Dehoniani (A 200 metri da La Nostra Famiglia) dove passano la notte. Alle 8.30 prendono servizio iniziando ad accompagnare i bambini e ragazzi dai pulmini alle varie classi che vengono divise per patologie e proseguendo svolgendo varie attività. Dalle 13 alle 14 c'è la pausa pranzo. Dopo di che i volontari riprendono servizio fino alle 15.30 quando i bambini e ragazzi salgono sui pulmini e tornano a casa. In seguito i giovani volontari fanno rientro alla casa dei padri Dehoniani dove hanno dei momenti formativi incontrando varie persone che da piccole erano alla Nostra Famiglia. Martedì 18 i volontari hanno incontrato Asia una ragazza campionessa di tiro dell'arco rimasta invalida a soli 2 mesi di vita e senza genitori. Invece giovedì hanno incontrato 2 ragazze intorno ai 27 anni che hanno fatto volontariato in Equador e in Brasile per parlare di quanto sia importante il volontariato all'estero. L'esperienza del primo turno di volontari proseguirà fino al 29 Giugno. Dopo una settimana la recensione dei volontari sull'esperienza in corso è assolutamente positiva.