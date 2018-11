A Breda di Piave riparte il "Girotondo delle mamme"

Riparte mercoledì 7 novembre, il “Girotondo delle mamme”, l’inedita iniziativa varata dal Comune di Breda di Piave assieme alla cooperativa La Esse per costruire uno spazio sicuro dove le mamme di bambini da 0 a 6 anni possano ritrovarsi coi propri figli e figlie per stare insieme e condividere il loro percorso di genitori. Il Girotondo è in programma il mercoledì dalle 16.30 alle 18 nel salone della Scuola d’Infanzia di Vacil a Breda di Piave.

La proposta dell’amministrazione comunale è semplice: favorire un momento di confronto e dialogo tra le mamme di piccoli fino a 6 anni di età in uno spazio “protetto”. Ecco allora il “Girotondo delle mamme”: ogni mercoledì il salone della scuola d’Infanzia di Vacil sarà attrezzato per l’allattamento, per il cambio, con aree per il gioco e per l’accoglienza. Un luogo, insomma, dove le mamme di Breda possono trovarsi, confrontarsi e rilassarsi una volta alla settimana insieme ai loro piccoli. «L’iniziativa vuole coinvolgere le famiglie del territorio e creare un momento di condivisione comunitaria, dove poter vivere un pomeriggio in serenità coi propri figl. Ma non solo: realizzeremo una serie di incontri aperti a tutta la Comunità di approfondimento con esperti su varie tematiche» commenta Adelaide Scarabello, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Breda di Piave.