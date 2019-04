Godega di Sant'Urbano, addio a Lina Granzotto: a maggio avrebbe compiuto 88 anni. Martedì i funerali

Deceduta all'età di 87 anni Granzotto Lina all'ospedale di Conegliano nel reparto di geratria. L'anziana donna è stata portata in ospedale verso le 16 di mercoledì 17 Aprile dopo che il medico di famiglia Dott. Francesco Pizzolon, avvisato dalla badante ha visto le condizioni in cui si trovava e ha chiamato il 118. All' ospedale è stata sottoposta a delle cure alle quali il suo corpo non ha reagito. I medici dissero che le sue condizioni erano molto gravi in seguito una infezione partita dalle urine, inoltre dissero che gli rimanevano poche ore. I suoi 2 figli Battistuzzi Renato e Battistuzzi Cesare le sono stati vicini insieme ai nipoti per tutta la serata di Mercoledì 17 e per tutta la giornata di ieri 18 Aprile. Lina Granzotto era già stata ricoverata a ottobre 2017 prima all'ospedale di Conegliano e poi trasferita all'ospedale di Vittorio Veneto per un ictus, in seguito i parenti hanno chiesto il trasferimento nel suo domicilio in via Bibano Di Sotto 24 visto lo stato vegetativo della donna Nella serata di giovedi 18 è stata data all'anziana donna l'estrema unzione dal parroco dell'ospedale di Conegliano e verso le ore 23 è deceduta. Ia comunità di Bibano di Sotto la ricorda come una donna buona che ha dato il massimo impegno per aiutare gli altri quando poteva.A piangere la sua scomparsa, il marito Dante, i figli Renato e Cesare Battistuzzi, le nuore Loretta e Lorena, i nipoti Giulia, Elisa e Alessandro, e tutti i parenti. Il funerale, che sarà celebrato da don Celestino Mattiuz, si terrà martedì 23 aprile, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Bibano, dove lunedì 22 aprile, alle ore 20, verrà recitato il rosario. Alle condoglianze si è unita anche il sindaco Paola Guzzo, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, molto conosciuta in paese.