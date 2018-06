Centenario della Grande Guerra: al via le celebrazioni a Cimadolmo

CIMADOLMO L'amministrazione comunale di Cimadolmo nel ricordo della Battaglia del Solstizio e della Grande Guerra ha deciso di organizzare un intero weekend dedicato al ricordo di un periodo storico indimenticabile.

Si partirà il 14 giugno, alle ore 20:30, in piazza Martiri della Libertà dove si esibiranno i London Scottish Regiment, la banda militare cerimoniere ufficiale di Buckingham Palace. Si tratta di un ritorno nella Marca, frutto di un protocollo d'intesa tra i comuni di Cimadolmo, Montebelluna, Giavera del Montello, Trevignano, Vazzola, Spresiano, Istrana e Volpago del Montello che insieme si occuperanno dell'ospitalità e dell'organizzazione delle esibizioni nei vari comuni aderenti. La serie di eventi dedicati alla Grande Guerra proseguirà poi il 15 giugno, sempre in piazza Martiri della libertà con lo spettacolo del Gruppo folcloristico trevigiano, che inscenerà le tradizioni, i canti, le filastrocche del periodo della dominazione austriaca, della Grande Guerra e del post conflitto mondiale. Il 16 giugno inoltre con la collaborazione del comune di Vazzola, l'associazione Borgo Malanotte, le Sentinelle del Lagazuoi, ci sarà una rievocazione storica del conflitto mondiale dopo 100 anni dalla battaglia che, dal 15 al 23 giugno 1918, ebbe come scenario le nostre terre. A pochi giorni dall'evento l'amministrazione comunale ha voluto esprimere un grandissimo ringraziamento alle associazioni, ai comuni aderenti e ai tanti volontari che con passione si dedicano a rendere possibili questi eventi che danno simbolicamente l'inizio anche all'estate Cimadolmese.