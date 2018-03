H-Farm lancia Sparx Contest, un concorso pensato per i giovani

RONCADE C’è tempo fino al 13 aprile per partecipare a Sparx Contest, il concorso di H-Farm rivolto a bimbi e ragazzi che premierà la loro fantasia e immaginazione. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie abilità e competenze in vista di Sparx, i Digital Summer Camp in programma quest’estate da giugno a settembre.

Quest’anno le possibilità di partecipare ai percorsi estivi di H-Farm, che rappresentano la più ampia proposta di formazione digitale per i più giovani, si ampliano grazie al contest che si compone di due differenti prove, divise per categoria. Per la fascia d’età dagli 8 agli 11 anni, si richiede di costruire un prototipo di robot​ utilizzando semplici materiali a disposizione, come bottiglie di plastica, tappi, carta; per la fascia 12-16 è prevista la creazione di un mini video o montaggio foto, non superiore a 1 minuto, in cui esprimere la propria motivazione a partecipare ai Digital Summer Camp. Tutti i progetti ​saranno poi presentati e valutati pubblicamente durante la Sparx Fair in occasione dell’Open Day in programma sabato 14 aprile​ dalle 9.30 in H-FARM. Il vincitore di ciascuna delle due categorie riceverà in premio una borsa di studio​ a copertura totale dei costi per una settimana intera di Sparx Summer Camp residenziale nella location di Ca’ Tron. Regolamento e iscrizione sono consultabili sul sito: https://h-farm.link/sparxcontest