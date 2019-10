Harley-Davidson - Open Day autunno 2019

Porte aperte sabato 5 e domenica 6 ottobre in tutte le concessionarie della rete ufficiale Harley-Davidson per il weekend Open Day autunnale. Due giorni da non perdere per conoscere e testare su strada i nuovi modelli 2020 della casa madre di Milwaukee e tuffarsi nel mondo dei nuovi accessori e capi d’abbigliamento marcati H-D. Un occasione unica per tutti gli appassionati e non, per scoprire la Livewire il- la prima Harley elettrica - o l’attesissima Low Rider, per poi passare alla Road Glide, alla Street Rod o alla Street 750. Non mancheranno i modelli della famiglia Sportster, come ad esempio la Forty-Eight, la Roadster, la Superlow 1200T, la Iron 1200 e la 1200 Custom e terminare con l’imbarazzo della scelta con le serie Softail e della Touring. Oltre alla grande novità della gamma 2020, il weekend sarà anche un’occasione per scoprire tutte le novità degli oltre 10.000 articoli di parti e accessori disponibili sul catalogo ufficiale Harley-Davidson Genuine Parts & Accessories. La concessionaria Harley-Davidson di Treviso sarà lieta di ospitarvi e offrirvi test ride con moto modelli 2019/2020, oltre a proporvi stand street food, stand birra, Radio Marilù con Adelina Putin e Inferno Rock e promozioni sull’abbigliamento. Non mancate all’appuntamento targato HARLEY-DAVIDSON.