Hockey in line: i Rhinos under 20 sono vice campioni d'Italia

Rhinos under 20 argento ai campionati italiani Medaglia d'argento per i Rhinos Treviso Under 20 che cedono in finale il titolo al Vipers Asiago, Al Meranarena di Merano (BZ) si è svolto nel weekend la fase finale del campionato italiano in una tre giorni di incontri tra le migliori formazioni per la conquista del titolo di campione d'italia di categoria. I ragazzi dello Sporting Treviso, campioni in carica, si sono presentati a Merano con la speranza di bissare il successo della scorsa stagione. In finale, anche quest'anno, lo storico scontro tra Vipers e Rhinos terminato però con gli Asiaghesi vincenti per 3 a 1. Per la società di Hockey inline Trevigiana segna la conclusione di un ciclo che ha visto questo gruppo di giovani atleti portarsi a casa, negli ultimi quattro anni, due titoli italiani (Under 18 2015 e under 20 2016) e due argenti(2014 2017) oltre ai prestigiosi piazzamenti precedenti, ora i "Bocia" sono diventati grandi e proseguiranno la loro carriera hockeystica nella categoria dei Senior che li vede già protagonisti. Un immenso ringraziamento a questo gruppo dalla società e da Treviso che ama l'Hockey inline