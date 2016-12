Il ManuFatto, incontro con Beppe Mora vignettista del Fatto Quotidiano

Beppe Mora (Treviso, 1962). Estro e fantasia, segno incantato e disincantante, è un personaggio di primo piano, non solo nel campo satirico, ma anche nella grafica e nella pittura. E' un artista di fama internazionale. Unanimemente riconosciuto come uno dei geni della satira. Ha partecipato a mostre, festival, vinto concorsi e premi di ogni tipo in ogni angolo del mondo. Attualmente è uno dei vignettisti di punta del Fatto Quotidiano Ha un curriculum assolutamente invidiabile. Umoristica Energetica ( mostra tematica di vignette umoristiche e molto altro, al Centro d'Arte Brolo di Mogliano fino al 1° gennaio 2017 ) gli ha dedicato una sezione speciale. Non perdetevi l'incontro con Beppe dal titolo: "Il manuFatto" venerdì 23 dicembre alle 20.45 presso il Centro sociale di Mogliano Veneto la sala al primo piano in via XXIV Maggio ( piazza Donatori di sangue ). Ingresso libero.