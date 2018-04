Il sindaco Manildo celebra il 25 aprile alle Maleviste

TREVISO In un luogo di grande bellezza immerso nella campagna trevigiana, ai confini fra i comuni di Treviso, Preganziol e Zero Branco, si è celebrata questa mattina in via Maleviste a San Vitale di Canizzano la prima delle cerimonie indette dal Comune di Treviso per la ricorrenza del 25 Aprile, festa della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Erano presenti il sindaco Giovanni Manildo, Giancarlo Jannicelli in rappresentanza della Provincia di Treviso, i consiglieri comunali Nicolò Rocco e Davide Acampora, le Associazioni d'Arma ed esponenti Forze Armate. Il sindaco ha brevemente ricordato il valore del sacrificio del partigiano Adolfo (Dolfino) Ortolan - qui ucciso dalle Brigate Nere - e l'importanza della Resistenza per la nascita della nostra democrazia. A nome del presidente della Pro Loco di Sant'Angelo - che in questi ultimi anni ha rivitalizzato questa manifestazione - Dino Daniotti ha poi chiuso con brevi parole di ringraziamento ai partecipanti la semplice ma suggestiva manifestazione.