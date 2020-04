Istrana, 500 mascherine donate al Comune e alle Forze armate da un imprenditore

Martedì 28 aprile, presso il municipio di Istrana, si è tenuto l'evento di beneficenza sostenuto dalla Saving Lights di Antonio Paolicelli in cui sono state donate mascherine filtranti al sindaco, al Comune di Istrana, alla Polizia locale, ai carabinieri e al 51° Stormo dell'Aeronautica Militare. Antonio Paolicelli, giovane imprenditore trevigiano, con la sua azienda di Saving Management & Consulting ha devoluto oltre 500 mascherine, contribuendo, nel suo piccolo, alla lotta per prevenire il contagio da Covid-19.

Durante la conferenza di presentazione è stata spiegata la funzionalità di questi dispositivi di prevenzione e le particolari caratteristiche che hanno permesso di ricevere la conformità dei materiali da parte degli enti preposti, con lo scopo di distribuirli alla collettività. «Con questo gesto, cerco di mandare un messaggio a tutta la nostra comunità - dichiara Antonio Paolicelli - E' necessario che tutti noi, nel limite delle possibilità, contribuiamo alla salvaguardia di ogni singolo individuo in questa fase delicata» continua il saving manager, dimostrando che laddove gli aiuti non dovessero arrivare, c'è chi è disposto a schierarsi in prima linea, mettendo a disposizione le proprie risorse per il bene comune. L'evento si è sviluppato nel pieno rispetto delle distanze, utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza richiesti, concludendosi con l'auspicio di poter tornare presto a salutarsi con una salda e confidenziale stretta di mano.