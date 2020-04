Itis Conegliano, studente bestemmia durante una videolezione

E' accaduto mercoledì intorno alle 13 quando, mentre la professoressa di inglese della classe 2^ Cte invitava gli studenti a iscriversi alla piattaforma kahoot.it per un quiz di ripasso, un alunno si è registrato mettendo come nome una bestemmia. L'insegnante accortasi subito di quello che stava succedendo vedendo tutti nomi, ha chiesto spiegazione agli allievi che in contemporanea erano in video lezione su Google Meet. Non essendo saltato fuori il responsabile la Prof.essa ha espresso la sua delusione per quanto accaduto e ha provveduto a chiudere il collegamento. La docente ha poi provveduto a contattare la coordinatrice di classe che ha comunicato alle famiglie quanto accaduto tramite un'annotazione sul Registro Elettronico, invitando gli studenti a partecipare alle attività proposte dai docenti in un linguaggio consono anche per rispetto dei docenti che, in questo periodo di didattica a distanza a causa del Coronavirus stanno cercando di organizzare al meglio la didattica per portare avanti la didattica. Inoltre la coordinatrice ha invitato gli studenti a partecipare alle video lezioni in quanto sono stati segnalati ai genitori alcuni alunni che non prendono parte alle video lezioni.