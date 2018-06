Its meccatronico veneto: una sede anche a Montebelluna e Castelfranco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MONTEBELLUNA In questi giorni in cui i maturandi si stanno confrontando con l’esame che li porterà poi a decidere come orientarsi dopo il diploma, alla ricerca di un percorso che li possa formare per il mondo del lavoro 4.0 apre anche a Montebelluna e Castelfranco una nuova sede dell’Its Academy Meccatronico Veneto.

Un percorso formativo di eccellenza nel panorama italiano che porta dritto in azienda e in particolare nelle aziende Industry 4.0 dove i super tecnici sono altamente richiesti: due anni di formazione post diploma; il corso si inserisce nel sistema nazionale di istruzione terziaria professionalizzante (V livello europeo qualifiche Eqf) - duemila ore di cui 800 in azienda nel programma alternanza scuola-lavoro; - raggiungimento di competenze trasversali (soft skills) quali lavoro in teamworking, problem solving, conoscenza lingua inglese, abilità tecnico-scientifiche pratiche - oltre naturalmente all’intenso percorso che unisce competenze nella meccanica, meccatronica e informatica. - corpo docente proveniente per almeno il 50% dal mondo del lavoro - possibilità di partecipare al programma di mobilità e formazione Erasmus+ - occupabilità diplomati corsi che sfiora il 100% Tutto questo e molto altro è il biennio formativo post diploma che partirà da ottobre a Montebelluna e Castelfranco e che permette di diventare Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici.

Le lezioni e le esercitazioni si terranno presso le aule e i laboratori dell’IIS Einaudi Scarpa di Montebelluna e dell’IPSIA Galilei di Castelfranco, mentre per l’organizzazione è stato creato un gruppo di lavoro sinergico tra scuole superiori del territorio. Il corso biennale Its Academy appartiene al sistema nazionale di istruzione terziaria professionalizzante ed è rivolto a 24 allievi selezionati, dotati di diploma di scuola media superiore. La figura professionale formata è legata alle richieste di innovazione tecnologica introdotte da “Industry 4.0”. Al termine del biennio i ragazzi sosterranno un esame di stato per ottenere il diploma statale di Tecnico Superiore. Il bando con tutti i dettagli del corso è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Le iscrizioni possono essere presentate fino alle ore 12 del 16 luglio. “Le richieste dei nostri diplomati sono continue, - afferma il Direttore dell’ITS Giorgio Spanevello – e il dato più significativo è che il valore dell’occupabilità, al termine dei corsi, è vicino al 100% ancora troppo pochi per le aziende che richiedono questi tecnici che, attraverso le 800 ore in azienda hanno imparato a conoscerne le dinamiche e una volta inseriti dimostrano competenza tecnica e flessibilità”. Due i corsi disponibili nel complesso delle varie sedi: Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici e Tecnico Superiore per l'Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici. sette le sedi attivate in Veneto funzionali per venire incontro al territorio e alle aziende che esprimono all’interno della Fondazione Its Meccatronico le loro esigenze rispetto alle abilità teorico-pratiche che i ragazzi devono acquisire: Vicenza, Schio, Treviso, Padova, e le nuove sedi di Verona, Montebelluna-Castelfranco e Mestre. L’obiettivo è evitare il mismatch di competenze tra domanda e offerta di cui troppo spesso di sente parlare. http://www.itsmeccatronico.it