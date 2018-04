Lago Film Festival è alla ricerca di volontari per la sua quattordicesima edizione

REVINE LAGO La quattordicesima edizione del Lago Film Fest è sempre più vicina. L'evento dedicato al cinema di qualità sulle rive del lago di Revine, è alla ricerca di volontari capaci, scattanti e indomiti interessati a entrare a far parte del nuovo team.

Il Festival si terrà dal 20 al 28 luglio 2018 e gli organizzatori sono alla ricerca di giovani qualificati che possano occuparsi della parte redazionale del festival (ufficio stampa, gestione dei social, video e interviste); dell'accoglienza degli ospiti del festival e di tutte le mansioni tecniche legate alle proiezioni e agli eventi della rassegna. A tutti i volontari è richiesta la presenza in loco dal 18 al 30 luglio 2018. A tutti loro sarà garantito vitto e alloggio per tutta la durata della partecipazione. Per candidarsi c'è tempo fino al 10 giugno e chiunque fosse interessato a vivere un'esperienza unica nel mondo del cinema indipendente potrà candidarsi al seguente link