"L'uccisione del licantropo", ecco il nuovo libro di Gabriele Bologna

Il nuovo libro dello scrittore trevigiano, edito dal "Gruppo Albatros Il Filo" per la collana "Nuove voci. Imago", tratta di un’avventura ambientata alla fine del 1700, immersa in una tipica atmosfera gotica, che vi farà vivere il brivido del mistero. Una creatura terrificante è il nemico da sconfiggere. Foreste lugubri, un castello, nobildonne affascinanti e due impavidi amici che, attraverso la loro intelligenza e le loro qualità di provetti cacciatori, tenteranno in tutti i modi di scacciare il terrore da un piccolo paese in Romania. Vinceranno? O sarà il male a trionfare?

Gabriele Bologna è nato nel 1989 a Treviso, si è diplomato con il massimo dei voti in Agraria. Dopo diversi anni di letture di libri fantasy emerge, in collaborazione con i Royal Production Studios, la sua passione per il soprannaturale e per le creature mitologiche. Visitando luoghi e paesaggi gotici dell’Est, inizia a scrivere con entusiasmo "L’uccisione del licantropo" nel 2018. Data la sua predisposizione alla creazione di racconti del mistero, sta già scrivendo altri libri fantasy.