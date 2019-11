Conegliano, ritardi per la linea 140 Portobuffolè. Gli studenti chiedono serietà nel servizio. Ogni giorno la stessa situazione, la corriera della linea 140 per Portobuffolè, passante per San Vendemiano, Cosniga, Zoppè, San Fior, Pianzano, Bibano, Gaiarine, Albina delle ore 13.30 giunge in autostazione a Conegliano con un ritardo di oltre 10 minuti rispetto alle altre corriere che arrivano anche alle 13.20. La situazione non è più sopportabile, lamentano alcuni studenti, che arrivano a casa in ritardo. Vista la situazione, gli studenti chiedono a Mobilità di marca serietà nel servizio visto il fatto che la corriera 140 arriva dal deposito in Via Maggiore Piovesana e non funge più da prolungamento scolastico con il numero 909 dalla scuole Brustolon come l'anno scorso. Il che prevede che l'autista ha la possibilità di partire prima dal deposito e arrivare in autostazione puntualmente.