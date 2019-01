Ubriaco insulta i padroni dei cani: preoccupazione in via Pinadello a Treviso

Buongiorno. Sono un lettore della vostra testata. Vorrei segnalare un episodio increscioso appena accaduto in via Pinadello qui a Treviso. Ero in passeggiata con il mio cane ed in lontananza vedo una ragazza che incontro spesso perché anche lei porta il suo amico a quattro zampe a fare la sgambata. Vedo che le si affianca un individuo in bicicletta che comincia ad inveirle contro…”Cani di m….! Sporchi di m….! Italiani di m….!” Lei allontanandosi le risponde (in maniera più pacata) e si avvicina a me. L’individuo in bicicletta, nordafricano con fare minaccioso ritorna verso di noi e la aggredisce verbalmente sputandole poi sul viso. A questo punto lo affronto e lui scappa velocemente…provo a rincorrerlo ma riesce a dileguarsi in bicicletta. A detta della ragazza lo stesso si aggira da più giorni ubriaco e aggredisce verbalmente i passanti, soprattutto se con cane. Io ho già segnalato il fatto ai carabinieri. Grazie per l’attenzione.