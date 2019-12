Bibano, anziana si sente male durante la messa domenicale delle 10

Bibano, necessario l'intervento del Suem 118 durante la messa domenicale delle 10. Erano circa le 10.30, quando durante la messa domenicale delle 10, celebrata da Don Celestino insieme a un diacono di San Fior Castello Roganzuolo, è stato necessario l'intervento del Suem del 118 in quanto una signora anziana ha avuto un capogiro ed è caduta per terra mentre stava per uscire dalla chiesa. L'anziana signora cadendo si è procurata una ferita sulla parte sinistra della fronte. Alcuni parrocchiani, accortisi di quanto stava accadendo, hanno assistito l'anziana che era vigile e hanno subito chiamato il 118. All'arrivo dei soccorsi, è stata caricata sull'ambulanza pochi minuti prima che finisse la Messa e trasportata all'ospedale di Conegliano per accertamenti.