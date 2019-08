Buonasera, sono 4 giorni che manca l'illuminazione pubblica a Villorba, in Piazza Aldo Moro, Via dei Mille, Via Magenta. Ho provveduto a mandare una pec al Comune, che è stata protocollata, ma ad oggi nulla è successo. L'illuminazione pubblica è fondamentale per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in un periodo di vacanze come questo. Credo alla buona fede del Comune di Villorba, ma allo stesso tempo mi è difficile pensare che nessun tecnico sia potuto intervenire.