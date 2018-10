Maltempo nel weekend: rinviata la Marcia dei vivai

La marcia dei vivai di Loria prevista per domenica 28 ottobre è stata rinviata a domenica 4 novembre a causa del maltempo previsto nelle prossime ore. La tredicesima edizione della Marcia dei vivai si sarebbe dovuta svolgere con i seguenti orari: ore 7.30 ritrovo presso la sede degli Alpini di Loria, di fronte alla chiesa parrocchiale; ore 8.40 partenza simbolica della corsa Donne in rosa da 12 chilometri. Ore 8.50 partenza dei percorsi da 6, 12 e 20 chilometri. Ore 10.30 premiazione dei gruppi fino a esaurimento premi, ore 12 chiusura manifestazione.

Il programma rimarrà invariato ma sarà spostato a domenica prossima. Il percorso di gara si snoderà lungo i vivai di Loria e il sentiero comunale degli Ezzelini lungo il Muson. Novità: quest'anno i percorsi sono stati modificati per entrare sempre più all'interno dei vivai nel Comune di Loria. I 6 chilometri si snoderanno tra Villa Baroni e Bessica. Lungo il percorso saranno presenti tre punti ristoro più uno all'arrivo. Sono disponibili spogliatoi e bagni presso il vicino campo sportivo. Sarà garantita assistenza medica. Il contributo associativo di partecipazione è di 2 euro (per i tesserati Fiasp) e di 2.50 euro (per i non tesserati Fiasp); con il riconoscimento di una pianta di ciclamino il contributo è di euro 4.00 (Tesserati FIASP) e di euro 4.50 (Non Tesserati FIASP).