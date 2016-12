Un matrimonio da sogno a Treviso!

Buonasera, la nostra Agenzia "Il Sigillo Wedding", specializzata in organizzare matrimoni ha il piacere di inviarvi queste foto scattate in occasione del rinnovo delle promesse di una coppia di stranieri che hanno scelto l'Italia per coronare il loro sogno d'amore. Il loro matrimonio è stato pubblicato su una nota riviste del settore, SPOSI MAGAZINE, dando molto lustro alla ns bellissima città di TREVISO. Ecco il link dell'articolo: http://www.sposimagazine.it/43818/wedding-day/real-wedding/un-amore-senza-confini-il-rinnovato-si-di-thais-e-wesley/ La ns Treviso non è ancora una meta ambita dagli stranieri per i matrimoni ma solo perchè non l'hanno ancora vista. Siamo sicure che "se la vedono, s'innamorano"! Il ns obbiettivo come agenzia è di far diventare TREVISO una vera WEDDING DESTINATION, portando con sè lavoro a molti nella filiera( albergatori, artigiani, agenzie viaggio, ecc). Speriamo vi piaccia e che possiate condividere la queste belle immagini con i trevigiani e non solo.. Cogliamo l'occasione per augurarVi buone feste!