Monitoraggio meteo sul Pian del Cansiglio: nuova stazione a Malga Filippon

Ad inizio 2019, grazie ad una collaborazione di molti appassionati e volontari, e sulla base di esperienze precedenti, è nato un progetto di monitoraggio meteo-climatico del Pian Cansiglio, con il preziosissimo appoggio logistico e alla comune passione per la montagna dei gestori dell’agriturismo “Casera Le Rotte” (che hanno anche coperto i costi di acquisto di una webcam panoramica ad alta definizione). Il progetto, totalmente libero ed indipendente e gestito in regime di totale volontariato, è visibile sul portale http://www.piancansigliometeowebcam.it/ e vive grazie alla passione ed al supporto di altri appassionati della zona ed in particolare di Flavio Bino, entusiasta appassionato di meteo e Cansiglio e ideatore dell'espansione del progetto che vado ora a descrivere brevemente.

Ho infatti il piacere di comunicare che nel 2020 il progetto cresce! Verrà realizzata una nuova postazione di misura presso l’Azienda Agrituristica “Malga Filippon” in quanto la zona presenta caratteristiche termo-igrometriche ben diverse rispetto al colle dove sorge l’Agriturismo “Casera Le Rotte” ed il confronto in tempo reale tra l’andamento dei parametri delle due stazioni permetterà un importante studio sul tipico fenomeno che caratterizza la Piana del Cansiglio (l’inversione termica) e ne migliorerà la conoscenza complessiva. E’ stata pertanto lanciata una raccolta fondi libera e volontaria basata sulla piattaforma di Facebook; approfondimento e dettagliata descrizione disponibile all’indirizzo http://meteoravanel.it/approfondimento/monitoraggio-meteo-pian-cansiglio-nuova-stazione-a-malga-filippon/ http://meteoravanel.it/approfondimento/monitoraggio-meteo-pian-cansiglio-nuova-stazione-a-malga-filippon/ mentre l’indirizzo diretto della raccolta fonda è https://www.facebook.com/donate/1207162613007494.

Coordinatore del progetto: Andrea Costantini Tecnico Meteorologo certificato (così come definito dal documento WMO 1083 – registro DEKRA DTC-TMT-001-17 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012), ha conseguito la laurea triennale in fisica dell'atmosfera e meteorologia all’Università di Bologna nel 2010. Da circa 15 anni gestisce un sito web divulgativo e didattico per il territorio pedemontano e prealpino, visibile all’indirizzo http://meteoravanel.it/ ed è l'ideatore ed il realizzatore del progetto di monitoraggio del Pian Cansiglio attivato a inizio 2019 http://www.piancansigliometeowebcam.it/