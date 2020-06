Monitoraggio meteo sul Pian del Cansiglio: ecco la nuova webcam a Malga Filippon

Cieli azzurri solcati da veloci nubi cumuliformi, il verde sgargiante dell'erba dopo la pioggia notturna, il sole che brilla e la bellezza del paesaggio unita alla passione per il territorio. In questo angolo di paradiso, dove l’aria è pura e frizzante, a volte anche molto fredda, e dove regnano la pace e la tranquillità, nel 2020 andata rafforzandosi la collaborazione con la Famiglia Fullin (Azienda Agrituristica Malga Filippon www.agriturismofilippon.it) per promuovere e rafforzare l'immagine del Pian Cansiglio, attraverso l'attivazione di una nuova webcam panoramica-paesaggistica ad alta risoluzione dotata di inquadratura verso sud che permette una visione ampia e completa in direzione del Monte Pizzoc e la pianura veneta.

Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria correlata al Covid-19, nelle scorse settimane sono iniziati e proseguiti i test funzionali e la webcam è ora ufficialmente visibile in tempo reale nella pagina del portale www.piancansigliometeowebcam.it e sarà successivamente inserita nei maggiori e più diffusi siti web che raccolgono le webcam provenienti dall'Italia e dal Mondo. Un apposito servizio automatico, basato sul sito di hosting webcam.io (che utilizza server alimentati al 100% da energia rinnovabile) permette anche la creazione di time-lapse giornalieri consultabili all'indirizzo https://webcam.io/webcams/zQ8gDP e genera l'archivio completo sul canale Youtube "Webcam Pian Cansiglio - Malga Filippon" https://www.youtube.com/channel/UCixOy0WWBOKzfMl-BREh53g Il progetto di monitoraggio amatoriale, nato lo scorso anno per approfondire la conoscenza del clima del Cansiglio ed anche per una finalità di promozione turistico-informativa gratuita, continua ad espandersi; ricordiamo infatti che, grazie agli spazi messi generosamente a disposizione da parte della Famiglia Fullin ed al prezioso supporto di molti appassionati e amatori del Cansiglio che hanno contribuito in varie forme, lo scorso gennaio è stata installata una stazione meteorologica in prossimità dell'Agriturismo, che è andata ad aggiungersi a quella già online da maggio 2019 presso il colle di Casera "Le Rotte", permettendo in tal mondo di eseguire un confronto in tempo reale di assoluto interesse viste le peculiari caratteristiche climatiche del Cansiglio, ed in particolare dando risalto all'inversione termica che rende unici molti aspetti naturali ed ambientali del territorio. Chiunque desiderasse contribuire per sostenere i costi vivi di manutenzione per questo progetto amatoriale (materiali di consumo stazione meteo e webcam, sostituzione periodica batterie, dominio sito web etc), può cliccare sul pulsante apposito, presente sul sito www.piancansigliometeowebcam.it, ed effettuare una donazione in misura del tutto libera, per aiutare a mantenere la fruibilità completa e senza limiti dei dati e delle immagini in tempo reale.

Trattandosi di un’installazione in località di montagna, si possono talora verificare interruzioni del flusso immagini e/o dati dovute ad esempio a mancanza di alimentazione, linea internet o altre manutenzioni. Il sito ed i contenuti non assolvono alcuna funzione di vigilanza o altre finalità diverse dalla pubblica informazione didattica e divulgazione scientifica di carattere meteorologico e naturalistico.

Dott. Andrea Costantini (Tecnico Meteorologico certificato WMO 1080, autore del portale www.piancansigliometeowebcam.it)