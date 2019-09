Mini Cuccioli: su Rai Yoyo la terza stagione del cartoon made in Treviso

Da domenica 8 settembre su RAI YOYO vanno in onda 52 nuovi episodi della serie “MINI CUCCIOLI – ALLA SCOPERTA DEL MONDO”. Con questi 52, la serie in animazione “Mini Cuccioli” arriva a quota 156 episodi, che dal 2016 vantano una messa in onda quotidiana con ottimi risultati di share e oltre il 25% di ascolto tra i bambini fino a 7 anni di età. Domenica 8 settembre alle 10,35 arrivano su Rai YoYo (canale 43 del digitale terrestre) i 52 nuovissimi episodi della nuova serie Mini Cuccioli, amatissima dai più piccoli e dalle mamme, che portano a 156 il numero delle puntate coprodotte da Gruppo Alcuni e Rai Fiction, per la regia di Sergio Manfio. La programmazione su Rai YoYo prevede la messa in onda di 4 puntate al giorno.

Dopo le 52 avventure nello spazio rassicurante del parco giochi (1° serie) e le 52 puntate dedicate alle tante domande e curiosità che i Mini Cuccioli portano in scena (2° serie), nella 3° serie gli intrepidi cuccioli escono dalla comfort zone del parco giochi e si avventurano alla scoperta del mondo, accompagnati ogni volta da un animale che fa loro da guida, e come sempre consigliati dal saggio albero amico Matusalemme. “Fantasia, creatività, cultura, rapporto continuo con il mondo dei bambini, sensibilità e un’attenzione speciale alle tematiche che li appassionano: questi sono gli ingredienti del successo dei nostri cartoon”, commenta Sergio Manfio, Presidente e direttore creativo di Gruppo Alcuni, nonché capo sceneggiatore e regista di tutte le produzioni della società trevigiana.

L’AMBIENTAZIONE E I TEMI DELLA TERZA SERIE DI MINI CUCCIOLI

Le appassionanti avventure dei Mini Cuccioli si svolgono attorno e dentro il laghetto, nel Bosco Ombroso e nel Bosco Piccolo, nel Prato Fiorito, lungo il torrente vicino al parco giochi e fino alla cascata. Grazie a queste uscite fuori dalla zona conosciuta del parco giochi, attraversando anche un temibile ponte tibetano, i piccoli amici hanno la possibilità di conoscere le meraviglie della natura e di trovare risposta a molte delle loro domande, che sono le stesse che si pongono le bambine e i bambini che si affacciano al mondo…Nel Bosco Ombroso, ad esempio, i Mini Cuccioli incontrano il camaleonte Cangiante, che stupisce tutti con la sua prodigiosa capacità di cambiare colore; la vecchissima tartaruga Ester chiarisce il perché dell’andatura così lenta che caratterizza questi rettili; il ragno Otto spiega in che modo riesce a muoversi sulla ragnatela senza rimanerne impigliato; nel Prato Fiorito l’ape Marietta spiega ai Mini Cuccioli perché i fiori profumano; grazie a una divertente gara di arrampicata, che vede il coniglietto Cilindro sfidare il geco Ivan, veniamo a scoprire le “micro ventose” che permettono a quest’ultimo di restare appiccicato alle pareti; parlando con i fenicotteri rosa i Mini Cuccioli scoprono il motivo della loro speciale colorazione; il giorno di Halloween l’istrice Martino li accompagna al tramonto nel Bosco Ombroso, dove partecipano a una straordinaria festa insieme a tutti gli animali notturni…Una peculiarità molto apprezzata della serie è data dal fatto che ci sono 6 sigle d’inizio diverse, ognuna caratterizzata da un indovinello sotto forma di canzoncina che pone una facile domanda sui personaggi che stanno per entrare in scena, e che i bambini amano cantare insieme ai Mini Cuccioli.