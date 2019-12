Natale a Conegliano, servizi Mom modificati a partire dal 6 dicembre

Prenderà il via venerdì 6 dicembre il Natale di Conegliano. Dopo il grande successo nell'anno scorso, la manifestazione ritornerà, di fronte alla scalinata degli Alpini in Via Giusuè Carducci.

L'occasione non porterà solo festa e divertimento però. Gli eventi del Natale a Conegliano porteranno infatti alla chiusura di alcune strade deviando non solo il traffico ma anche le corriere e gli autobus di Mom. Nei prossimi giorni verrà descritto all'interno del sito dell'azienda di trasporti l'elendo delle linee coinvolte e le varie deviazioni attive dal 6 dicembre. Comunicazioni anche a bordo dei mezzi in modo da tenere aggiornati gli studenti che non dovessero guardare il sito ufficiale della Mom.