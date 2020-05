"Diamo voce agli studenti: no maturità 2020". Questo il testo dello striscione comparso nella notte all'esterno del campus di superiori Levi-Maffioli-Einaudi di Montebelluna. «Gli studenti -spiega un maturando che ha preferito rimanere anonimo- devono essere ascoltati dalla Ministra Azzolina e non ignorati come sta succedendo, specialmente noi maturandi».