Moto Befana, grande raduno per l'Epifania con i bikers trevigiani

La MotoBefana di Bassano del Grappa conclude sicuramente i raduni delle feste natalizie ma non di certo tutti quelli previsti per il nuovo anno 2020. Finisce ed inizia così un nuovo anno con l’arrivo dei tanti motoraduni in programma per appassionati e veterani del settore.

Anche lunedì 6 gennaio 2020, il Moto Club Ponte di Bassano ha organizzato il 13° moto incontro a carattere regionale – MotoBefana - di gran successo, grazie al gruppo dei soci che hanno lavorato sodo per la realizzazione di tale evento, al supporto essenziale delle donne/streghette, ed ai tanti partecipanti che hanno invaso la città con le loro due ruote di serie. Alla manifestazione è stata presente la fanfara dell’associazione nazionale Bersaglieri di Marostica dove con i loro squilli di tromba hanno suonato una marcia allegra e vivace allo stesso tempo, con la voglia di far correre anche i più sciancati… graditissima l’esposizione delle Moto d’Epoca con la rituale benedizione di tutte le moto partecipanti. Tra le centinaia di bikers di vario stile e genere, dalle custom alle enduro, dagli harleysti ai corsaioli, non poteva mancare il Moto Club di Treviso Cilindri Storici, accompagnati come sempre dal gruppo dei Bikers Trevigiani, dove si sono uniti in questa splendida giornata invernale, e dove la cornice del luogo ha sicuramente fatto la sua bella parte, ai numerosi motociclisti che hanno reso unica questa 13° edizione della MotoBefana. Non resta che attendere il prossimo anno ed in tanto goderci questo nuovo decennio del 2020.