Il motoraduno per sostenere il Bosco della Piana di Marcesina

Domenica 24 marzo 2019 partirà da Rosà, il motogiro solidale organizzato da BassanoRun e con la collaborazione di Triumph Vicenza. Un evento di inizio primavera dedicato ai motociclisti ed alla solidarietà che corre dentro loro. Un percorso suggestivo tra i luoghi antichi dei territori del Brenta, fra tornanti e salite mozzafiato dell'altopiano di Asiago e il massiccio del Grappa - da Foza alle Scale di Primolano - attraversando la storia dei contrabbandieri del tabacco e delle loro avventure per raggirare la Dogana, salendo sui percorsi ripidi della Valsugana. Una terra di confine che racconta ancora oggi un passato di fortificazioni e devastazioni, della Grande Guerra, passando per il Ponte degli Alpini lungo la Valbrenta, ammirando le meravigliose Grotte di Oliero, fino ad arrivare nella bella chiesetta di San Francesco dove ci sarà, per l’occasione, la MotoBenedizione. Si continuerà verso la tortuosa via di Enego, salendo fin su le antiche Scale di Primolano al raggiungimento dell’austero Forte Tagliata, trovando ancora i segni dei cannoni della Guerra Mondiale. Una grande iniziativa solidale dedicata al Bosco della Piana di Marcesina, distrutto dal maltempo che ha colpito il Veneto lo scorso ottobre 2018 e dove verranno raccolti i fondi per il Comune di Enego.