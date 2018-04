Nuova normativa sulla privacy: a Treviso artigiani sui banchi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Il 25 maggio 2018 il nuovo regolamento UE sulla privacy diventerà norma obbligatoria per tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Molte le regole introdotte più stringenti di quelle oggi esistenti (dai contenuti delle informative ai diritti dell’interessato, ai requisiti dei soggetti responsabili in tema di privacy, alle misure di sicurezza da adottare). Molto pesanti pure le sanzioni previste per chi non sarà in grado di dimostrare di aver rispettato la nuova normativa.

Le aziende si stanno già attivando, per non farsi trovare impreparate all'imminente scadenza. Per tutte loro, Confartigianato di Treviso ha organizzato un convegno tecnico lunedì sera 16 aprile alle ore 20 al centro congressi Hotel Ca' del Galletto (in via Santa Bona Vecchia, 30 – Treviso) sul tema “Nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679”. Interverranno come relatori gli avvocati Marco Zanon e Giuseppe Dussin dello studio BM&A di Treviso (che l’anno scorso ha vinto il premio Toplegal come studio legale nord e quest’anno ha vinto il premio Loy come studio legale dell’anno) ad illustrare le principali novità. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, con iscrizione obbligatoria telefonando allo 0422.211317 oppure scrivendo a giuseppe.giacomin@confartigianatotreviso.it. “La tematica è di grande attualità – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan – per cui, in ragione della numerose adesioni già pervenute, abbiamo scelto come sede dell'incontro Ca' del Galletto, più capiente e comoda rispetto alla sede individuata inizialmente. L'argomento interessa e preoccupa molto gli artigiani: purtroppo, siamo di fronte ad un'ulteriore incombenza e ad un costo aggiuntivo per le imprese, che va ad aggiungersi a tutte le altre spese e tasse che devono già pagare, complicando ancora di più la gestione, specie di una piccola azienda”. “L’obiettivo che ci siamo dati con Confartigianato Treviso – aggiunge l'avvocato Marco Zanon, socio di BM&A – è non solo far conoscere le importanti novità introdotte dal nuovo Regolamento UE sulla Privacy (tra cui: la procedura di catalogazione dei dati trattati, l’individuazione di un adeguato organigramma ai fini privacy, la predisposizione di idonee informative a tutela degli interessati, l’adozione di misure di sicurezza organizzative e tecniche) ma, soprattutto, predisporre un piano d’azione semplificato, il meno oneroso possibile per le nostre aziende artigiane, indicando le possibili soluzioni operative per adeguarsi in concreto alla nuova normativa”.