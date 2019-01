Mas Roof, Startup di Oderzo, premiata alla fiera Klimahouse di Bolzano. Al termine di Klimahouse (Bolzano), fiera di riferimento a livello nazionale per le tematiche del risparmio energetico in edilizia, MAS Roof si aggiudica la finale della competizione Klimahouse Startup Award e il premio speciale BIMobject per le imprese green del futuro. Il suo prodotto – tetto modulare antisismico con superfici energetiche integrate - ha convinto la giuria. Il premio – spiega Massimo Guerini, global sales director BIMobject – consiste nella partecipazione alla conferenza internazionale BIMobject live 2019 di Malmö (Svezia), uno dei maggiori eventi internazionali dedicati al Building Information Modeling. Un riconoscimento molto importante per una azienda del nostro territorio nata nel 2016 che grazie alle sue idee fortemente innovative è riuscita a distinguersi nel mondo delle energie rinnovabili inserendosi nel NOI Techpark, polo tecnologico dell’Alto Adige che ospita grandi aziende, startup, centri di ricerca e università. MAS Roof è una azienda che opera nel settore delle costruzioni e propone il primo sistema tetto modulare al mondo con superfici energetiche integrate, adatto per la copertura di edifici residenziali e commerciali. Il sistema è strutturale, autoportante e permette l’uniformità estetica del tetto. L’intero sistema rispetta le nuove normative energetiche e di sostenibilità imposte sui nuovi prodotti e si propone come valida alternativa ai tetti tradizionali. (in foto da sinistra – Stefano Tosello, Gianluca Zanchetta, Massimo Guerini, Michele Pizzolla