Open day al Ca' Amata: dedicato a tutti gli amanti del golf

CASTELFRANCO VENETO Prove gratuite di golf sabato 14 aprile dalle 14 al 18 al Golf Club Ca’ Amata, via Loreggia di Salvarosa 44. Durante l’Open Day i Maestri Federali, insieme allo staff del circolo saranno a disposizione di grandi e piccini dai 6 anni in su per far scoprire la magia del gioco del golf.

Dopo la registrazione dei partecipanti, i maestri suddivideranno i neofiti in gruppetti, per dar loro una prima infarinatura sui movimenti del golf. Chiunque potrà cimentarsi nell’esecuzione dello swing, degli approcci e del putt con la guida dei professionisti in campo pratica. Poi ci si sposterà sul campo vero e proprio, per seguire i giocatori professionisti lungo alcune buche, vivendo così il gioco del golf a 360 gradi. L’evento è completamente gratuito, l'attrezzatura sarà messa a disposizione dal circolo durante l'evento promozionale. Non hai mai provato il golf? Cosa aspetti? Prenota la tua lezione promozionale gratuita nella segreteria del circolo. Per info: 0423493537. E, a testimoniare che il golf è uno sport accessibile a tutti, i neofiti potranno decidere, dopo la prova, di iscriversi a corsi di golf collettivi ( 6 incontri della durata di 2 ore) a soli 99 euro, o a corsi di golf personalizzati ( 6 lezioni da 30 minuti) a soli 100 euro. Per i juniores sono previsti pacchetti da 12 lezioni da 30 minuti a 150 euro. Le lezioni saranno tenute dai maestri federali del circolo. Il noleggio dell’attrezzatura è gratuito.