Open-Day Harley-Davidson Treviso

Un weekend davvero speciale organizzato dai concessionari italiani Harley-Davidson dal 23 al 24 marzo: food, birra, la Dj Set Adelina Putin di Radio Marliù, per un evento in pieno stile rock! Entrando nel mondo Harley-Davidson, sarà possibile provare gratuitamente i nuovi modelli 2019, ed avere a disposizione una vasta gamma di prodotti scontati su tutti gli accessori di abbigliamento, customizzazioni, promozioni e molto altro, che lo Staff dell’HD sarà felice di servirvi. Sabato 23 e Domenica 24 Marzo da non mancare per il test ride con le moto Street Rod; FortyEight; Fat Boy 114; Low Rider; Road King Special. Ed in più la collaborazione con il marchio leader nel settore della toelettatura maschile professionale American Crew... scoprire per credere! Style your way.