Piazza editore incontra i suoi lettori: sabato 1 giugno l'open day

Sabato 1 giugno, dalle 10 alle 13, Silvano e Giacomo, un quotidiano sopra il tavolo e un buon caffè accoglieranno i lettori della casa editrice Piazza Editore per uno speciale open day dedicato a tutti gli amanti della lettura. Tutte le pubblicazioni della casa editrice saranno scontate al 50% e, per chi ancora non conosce la nuova sede sistemata di Silea-Cendon, sarà l'occasione ideale per scoprire una delle realtà editoriali più interessanti della Marca trevigiana.