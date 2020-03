Overlaps: esce oggi per la Time To Kill Records l'album "In this room"

Esce oggi 27 marzo per la label romana Time To Kill Records e Kick Agency l'atteso album "In Your Room" del gruppo trevigiano Overlaps. Il secondo full-lenght del gruppo capitanato dalla cantante Gloria Piccinin è supportato dal terzo singolo dal titolo "Wasted". L'album è disponibile in formato CD, Vinile e Musicasette e sulle piattaforme streaming Spotify e Bandcamp ed è sostenuto dal MiBACT e da SIAE nell'ambito dell'iniziativa PER CHI CREA, titolare del contributo è la Kick Agency. On line anche "Wasted" il nuovo singolo del gruppo capitanato dalla cantante Gloria Piccinin Gli arrangiamenti sono a cura degli Overlaps e il testo è stato scritto da Gloria e Kevin Bradley. Guarda: https://youtu.be/dDmEQxMukuA Il video è diretto da Luca Castellaro L'album è stato artisticamente prodotto da Franco Fraccastoro (già per Eldritch, Siberia, Bad Love Experience, Joyful) presso il Ram Recording Studio di Noale (VE) e presso l'Am Lab di Pescara. I missaggi e il mastering sono curati dal finlandese Jesse Vainio (recentemente a lavoro con Sunrise Avenue, Apocalyptica, Poets Of The Fall) presso lo studio Mofo Music OY. L’inusuale nome del gruppo (“Sovrapposizioni”) simboleggia l’interessante ed energetica miscela dei quattro caratteri profondamente diversi ma complementari del componenti della band, dove influenze ed elementi estremamente eterogenei convergono come per magia in un suono rock raffinato, potente e di presa, che sa essere allo stesso tempo al passo coi tempi e legato alla tradizione. Il 2020 è l'anno di una nuova ed eccitante release discografica targata Kick Agency/Time To Kill ma questa volta è di stampo Alternative Rock/Nu Rock. La band - di stanza tra Treviso e Pordenone - è composta da Gloria Piccinin alla voce, Stefano Galioto al basso, Marco Marinato alla chitarra e da Matteo Ciciliot alla batteria. La band ha già pubblicato un album e collaborato con Fabio Trentini (Guano Apes, Stick Men, Donots, H-Blockx, The Intersphere), promuovendo la propria musica con un tour Europeo di 26 tappe a supporto dei finlandesi The Rasmus.