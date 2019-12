Panacea, la nuova mostra di Massimiliano Ferragina arriva a Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Spazio Faro, giovedì 12 dicembre alle 18.30, verrà inaugurata la mostra personale di Massimiliano Ferragina a cura di Fabio Matthew Lanna, che potrà essere visitata ed ammirata fino al 7 gennaio 2020.

Spazio Faro, una location nel cuore di Roma (via Perugia 24), è una galleria d’arte contemporanea che ospita artisti di vario genere; da oggi - 12 dicembre 2019 – accoglierà la mostra personale “Panacea” di Massimiliano Ferragina. L'artista è conosciuto anche in provincia di Treviso per una serie di eventi, tra i quali “Vita” lo spettacolo realizzato lo scorso giugno al Teatro Comunale di Treviso in collaborazione della scuola di danza Evento Danza; uno spettacolo dove la pittura ha dato vita ad una serie di performance di balletto ispirate ai diversi momenti della Vita. La pittura di Ferragina è basata sull’uso di colori primari dirompenti, di squarci cromatici su fondi neri, di simboli nascosti ma presenti; un continuo viaggio dentro l'animo umano. È proprio questa ricerca interiore che secondo l’artista, «ci distingue da ogni altra specie ma ci mette al muro, in un groviglio di emozioni che ci fanno tremare». Come curarsi dunque da questi tormenti interiori? Attraverso l’arte vista come “Panacea”: un concetto che fa da filo conduttore alle opere presenti allo Spazio Faro. “Panacea” è la soluzione a tutti i mali, la risposta ad ogni inquieta domanda. Una risposta che solo l’arte, forse, può dare.

