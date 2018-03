Buon giorno, volevo fare una precisazione: Piazza santa Maria dei Battuti non e' zona ZTL I cartelli posti alle entrate della piazza dicono chiaramente Zona Pedonale, la residente che ha distrutto la panchina , mia conoscente, sapeva benissimo che avrebbe dovuto uscire per Piazza san Leonardo ma tutti I giorni viola le regole approffittando della mancanza di controlli da me piu' volte segnalata a sindaco, vice sindaco, comandante Polizia ed assessore.