"Papà, voglio fare l’influencer": ciclo d'incontri per capire i propri figli

Genitori con i piedi nel presente e lo sguardo nel futuro. Panoramica della società attuale e delle professioni future. È pronta la generazione dei genitori? Come possiamo relazionarci al meglio con i nostri figli? Come parlare il loro linguaggio?

La Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto ha voluto creare degli incontri dedicati alla relazione tra genitori e figli, perché solo con un miglior dialogo, ogg, possiamo fare le scelte giuste per il domani. Il futuro dipende dai nostri figli. Vorremmo far comprendere che anche noi, imprese artigiane, possiamo dare un futuro professionale ai nostri giovani. Il mondo dell’artigianato è un’opportunità. I nostri soci, le imprese artigiane hanno soprattutto voglia di investire sui ragazzi e vorremmo farli crescere assieme a noi. Per questo vi invitiamo alle tre serate che abbiamo pensato insieme ad Andrea Sales, psicologo, psicoterapeuta, formatore, docente, per riflettere sul presente per costruire il futuro nell’ultimo miglio del rapporto genitore figlio.



Gli incontri si svolgeranno all’hotel Fior di Castelfranco Veneto, via dei Carpani 18.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via mail categorie@cf.confart.tv fino ad esaurimento posti.